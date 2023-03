Láska kvitne v každom veku, veď stačí sa pozrieť na príbeh lásky tejto nekonvenčnej dvojice. Cheryl (62) pravidelne poburuje internet so svojím 25-ročným manželom, ale aby toho nebolo málo, rozhodli sa svojim neprajníkom uštedriť posledný klinec do rakvy - plánujú bábätko.

Šesťdesiatdvaročná babička Cheryl McGregor je ukážkou toho, ako dokáže láska zamotať hlavu aj vo vyššom veku. Zamilovala sa totiž do 25-ročného Qurana McCaina, s ktorým natáča videá na sociálnu sieť TikTok a tvorí pikantný obsah pre dospelácku službu OnlyFans.

Anketa Myslíte si, že sa Cheryl a Quran k sebe hodia? Nie, toto už prekračuje všetky hranice. 67% Áno, láske človek neporučí. 33% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Cheryl a jej milovaný sa prvýkrát stretli v roku 2012, keď mal Quran len 15 rokov a obaja pracovali v reťazci rýchleho občerstvenia Dairy Queen. Neľakajte sa, romantické city rozkvitli až oveľa neskôr, keď sa dvojica opäť stretla v roku 2020, píše britský denník The Daily Mail.

Quran videl Cheryl pracovať ako pokladníčku v obchode so zmiešaným tovarom a iskry museli lietať na všetky strany, lebo v roku 2021 sa zosobášili a teraz si plánujú založiť rodinu. Cheryl je už matkou 7 detí, ale jej pokročilý vek jej znižuje šance otehotnieť.

„Uprednostňujeme náhradné materstvo, ale odrádza nás, že sme videli veľa ľudí zapletených do právnych komplikácií po narodení dieťaťa. Hľadáme ženu, ktorá je ochotná podpísať zmluvu, že s dieťaťom po narodení nebude mať nič spoločné. Ak by sme sa mali prikloniť k adopcii, hľadáme miešanecké dieťa, aby vedelo, že má otca černocha a matka má bielu pleť. Chceme, aby cítilo, že sme jeho skutoční rodičia," hovorí Quran, ktorý si nedokáže vynachváliť sexuálny život so svojou manželkou.

Cheryl, ktorá je od Qurana o 37 rokov staršia, si uvedomuje, že raz nadíde chvíľa, keď jej partner bude musieť vychovávať ich dieťa sám. „Ak tu už viac nebudem, verím, že on to dokáže. Bude z neho skvelý otec, je zodpovedný a dospelý. Verím, že dokáže vychovať naše dieťa a bude to robiť najlepšie, ako vie," vysvetľuje.

Dvojica sa zároveň stretáva s radom neprajných komentárov od ľudí na internete, ale aj od vlastných rodín. „Ľudia na sociálnych sieťach nás doslova nenávidia a hovoria, že chodím so svojou babičkou. Ja to tak neberiem, je totiž mladšia ako moja stará mama. Nelíšime sa od žiadneho iného páru, pretože láska je láska," uzatvára Quran.