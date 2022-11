Pri pohľade na Martinu by ste jej dnes rozhodne netipovali tridsaťtri rokov. Rovnako by ste jej netipovali ani to, že v minulosti bola sympatická blondína s bielou pokožkou.

Počet svojich plastických operácií už nedokáže ani spočítať, no nemá v najmenšom úmysle s nimi prestať. Zdroj: Twitter/@Anarkee_

Jej veľkým snom bolo stať sa černoškou, čo sa jej aj podarilo. Vďaka špeciálnym injekciám jej pokožka stmavla. V rôznych rozhovoroch tvrdí, že sa zmenila aj jej farba očí, obočie a dokonca aj vlasy má tmavšie. Zarába si ako modelka, hoci veľmi netradičná.

Kedysi letuška s blond vlasmi a so svetlou pleťou, dnes černoška s gigantickým poprsím. Zdroj: Twitter/@BackupTbI

Už na prvý pohľad každému padnú do oka jej prsia. S veľkosťou 70 S sa pýši titulom najväčšie v Európe a vážia neuveriteľných 12 kg. Rada si do medzery medzi prsami skrýva kľúče od auta a jej snom je dostať sa do Guinnessovej knihy rekordov pre najväčšie prsia, píše britský denník The Daily Mail.

Martina s manželom. Zdroj: Twitter/@BackupTbI

Dnes nemecká modelka Martina Big neľutuje, že sa na seba už vôbec nepodobá. Jej manžel Michael je pre ňu najväčšou oporou, dokonca tiež začal brať injekcie, aby sa stal černochom. Poznajú sa už zo školy a je to podľa nich láska na celý život.