Meghan sa opäť pokúsila zviditeľniť za každú cenu. Pri oslavách víťazstva Harryho klubu v Santa Barbare vystúpila na pódium s ostatnými hráčmi, aj keď to už na prvý pohľad nebolo vhodné.

Všetkým bolo okamžite jasné, že to Meghan prepískla, keď jej začal Harry na pódiu venovať "ostré" pohľady. Na pódiu, ktoré malo patriť len víťazovi póla Harrymu, naozaj nemala čo robiť.

K nedávnemu trapasu Meghan sa vyjadrila aj reportérka Kara Kennedy, ktorá osudy kráľovskej rodiny sleduje. „Nemalo to s ňou nič spoločné, je to, samozrejme, veľmi trápne. Je zrejmé, že úplne zjavne nemala byť na pódiu. Nebolo to ani nacvičené,“ povedala Kennedy.

„Harry tam bol obklopený svojimi dospievajúcimi spoluhráčmi. Toto naozaj nie je príležitosť pre ich, respektíve jej PR.“

Noci trávi po hoteloch, doma už takmer nespí!

Povráva sa, že Meghan Harrymu už "lezie na nervy" celkom dlho. V poslednom čase princ údajne spáva viac po hoteloch ako doma s rodinou a dokonca má vyhradenú hotelovú izbu "iba pre seba", kam má drahá manželka zákaz vstupu.

To nie je všetko, Harry si dokonca kúpil exkluzívne členstvo v "párty klube" v Los Angeles, ktorý navštevuje aj Jennifer Lopez, Julia Roberts a iné hviezdy, ktoré nechcú byť na očiach. To, čo sa stane a povie v klube, je totiž prísne tajné.

