Bývalý komorník zosnulej princeznej Diany vyhlásil, že keď princ Harry zistí, ako ho jeho ženuška Meghan oklamala, okamžite si zbalí kufre a poletí naspäť do Anglicka. Médiá si tiež všimli, že Harry trávi viac času po hoteloch, než so svojou rodinou, a začali preto skloňovať slovo rozvod.

Bývalý zamestnanec kráľovskej rodiny Paul Burrel si myslí, že Meghan svojou krásou "vymyla princovi mozog" a Harrymu nejakým spôsobom "učarovala".

Meghan Markle a princ Harry v roku 2022 Zdroj: Getty Images

Harry sa musí ZOBUDIŤ, až potom ho v Londýne privítajú s otvorenou náručou

Podľa Burrela, ktorý bol kedysi komorníkom princeznej Diany, niet pochýb, že keď sa Harry "zobudí", určite sa vráti a jeho rodina ho "privíta s otvorenou náručou", informuje denník The Sun.

„Nepochybujem, že sa to stane, pretože všetci vieme, že sa to stane. A keď sa to stane, potom sa vráti do Spojeného kráľovstva a myslím si, že jeho otec, kráľ, a jeho brat, princ z Walesu, ho s radosťou privítajú naspäť v krajine," odvážne vyhlásil exkomorník.

"Je tu jedna časť Harryho, ktorú všetci milujeme, len nerozumieme, prečo momentálne robí to, čo robí," povedal pre New York Post.

