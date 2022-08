Lowellovej esej The Other Ivana (Druhá Ivana), ktorú v sobotu uverejnil časopis Air Mail, rozpráva o tom, ako sa zblížila so slávnou milionárkou počas liečby kvôli rovnakému krstnému menu. Príbeh nie je presne datovaný, ale zrejme ide o udalosti z 90. rokov minulého storočia, niekoľko rokov po búrlivom rozvode rodáčky z Česka s Donaldom Trumpom.

Známa autorka a dedička slávnej írskej rodiny Guinness Ivana Lowellová bola v detstve vždy jedinou Ivanou v miestnosti, preto ju prekvapilo, keď sa Trumpovej predstavila a známa blondína jej odpovedala: "Ivana? Aj vy sa voláte Ivana?" Týchto pár slov odštartovalo dlhoročné priateľstvo.

Ivana Lowell je známa autorka a dedička slávnej írskej rodiny Guinness Zdroj: Eugene Gologursky

Šampanské pre každého na odvykacej liečbe

V posledný deň Trumpovej pobytu v rehabilitačnom centre, Lowellová píše, že módna ikona sa rozhodla usporiadať spoločnú večeru. "Zlatko, dnes večer pozývam. Beriem vás všetkých na večeru. Poznám úžasnú reštauráciu priamo na vode a jedlo je tam božské. Myslím, že si všetci zaslúžime pohostenie, nemyslíš?"



Jedna z posledných fotiek Ivany Trump. Zdroj: Instagram Ivana Trump

Na večeri boli Trumpovej najbližší priatelia a spolupacienti z odvykacej liečby pohostení rôznymi chutnými predjedlami. Keď sa objavil čašník s fľašou šampanského, Ivana mu naznačila, aby naplnil poháre všetkým prítomným. Skôr než sa však niekto mohol nechať zlákať, Lowellová povedala skupine: "Pozrite, viem, koľko sme všetci zaplatili za to, aby sme mohli byť na liečení. Ak sa dotknete tohto pohára šampanského, bude to najdrahší nápoj, aký ste kedy pili," spomína si vo svojej eseji pre Air Miles. Výsledkom bolo, že sa nikto nedotkol svojho pohára, uviedla spisovateľka.