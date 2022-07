Exmilenec Ivany sa pre portál blesk.cz vyjadril, že ho smrť jeho bývalej partnerky nešokovala. Ba dokonca "niečo podobné" ako pád zo schodov vlastne očakával. „Viete, ono už sa jej nechcelo veľmi žiť, to som zretelne videl,“ povedal.

„Bolel ju bedrový kĺb, ale nedávala to predovšetkým psychicky. Popíjala už od rána a brala nejaké lieky na upokojenie,“ povedal podnikateľ.

Syrovátka sa na jej pohrebe v New Yorku neukázal. Podnikateľ vysvetlil, že čase jej smrti sa nachádzal v Prahe a v deň pohrebu bol pozvaný na svadbu svojej blízkej. Podľa jeho slov mu dokonca Ivanine deti odporučili ísť na svadbu namiesto pohrebu a tak to urobil.

Vladimír Fulín, spoločný kamarát Ivany a Georga prezradil, že mu podnikateľ už vo štvrtok (14.7.) volal a oznámil, že Ivana zomrela.

„No, to viete. Ivana po tom, čo jej zomrel ten posledný Talian, sa strašne opustila, prestala vychádzať z domu a začala piť všetko, čo tečie. K tomu brala sedatíva a už aj tak dva roky mala problémy s bedrami,“ povedal Fulín bez servítky.

„A keď potom človek posilnený nejakým tým pohárikom a liekmi ide dolu schodmi, ktoré sú príkre ako rebrík, a k tomu sa mu zle chodí, tak je ľahké z tých schodov spadnúť,“ premýšľal Ivanin dávny kamarát. „Zlomila si väz. Takto aspoň jej deti informovali Georga,“ dodal na vysvetlenie.

Na Ivanin pohreb síce neprišiel jej exmilenec, no okrem jej detí a vnúčat prišiel aj Donald Trump dokonca aj so svojou súčasnou manželkou Melaniou. Ivanino telo po bohoslužbe vyniesli z budovy v zlatej rakve. Ivana Marie Trumpová, rodená Zelníčková, sa narodila 20. februára 1949 v Gottwaldove (v súčasnosti Zlín). Jej prvým manželom sa stal v roku 1971 rakúsky lyžiar Alfred Winkelmeier, za ktorého sa vydala po emigrácii do Rakúska. Spolu boli dva roky.

S neskorším americkým prezidentom Donaldom Trumpom sa stretla v roku 1976, keď pracovala ako modelka. Svadba sa konala o rok neskôr. Rozviedli sa v roku 1992, pričom ich vypätému rozvodu predchádzal Trumpov vzťah s Marlou Maplesovou, bývalou miss štátu Georgia a jeho nasledujúcou manželkou.

