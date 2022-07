Bývalú manželku exprezidenta Donalda Trumpa prišla na večnosť odprevadiť takmer celá rodina, hoci obrad sa uskutočnil s hodinovým meškaním. Tiež na ňom chýbala Ivanina mama, 95-ročná Marie Zelníčková zo Zlína. Jej podobizeň však aspoň na fotke zdobila Ivanino smútočné parte.

Neutrálny výraz Melanie na pohrebe totiž naozaj nikoho nezaskočil, no nečakané bolo, že tvár sochy si po celý čas udržiavala práve aj Ivanina dcéra Ivanka (40). Žiadne slzy, žiadny utrápený výraz či rozmazaný mejkap, nič, čo by naznačilo, že v zlatej truhle leží jej mama, žena, ktorá ju priviedla na svet a vychovala. Zdroj: Profimedia

Príchod Melanie bol prekvapením

Do katolíckeho kostola na Manhattane však nakoniec predsa len prišiel Donald Trump, za ktorého sa Ivana vydala v roku 1997, a ktorý ju po 15 rokoch manželstva podviedol so svojou neskoršou druhou ženou. O účasti bývalého amerického prezidenta sa dlho špekulovalo, naopak, absolútnym prekvapením bol príchod Donaldovej súčasnej manželky Melanie.

Zdroj: Profimedia

Tá so zosnulou nemala dobré vzťahy odvtedy, čo Ivana ešte počas Trumpovej prezidentúry zo žartu vyhlásila, že ona je vlastne "prvou dámou". No, ak je Melania niečím známa, tak je to jednoznačne absencia zmyslu pre humor a zrejme aj neschopnosť byť sa len usmiať.

Anketa Myslíte si, že dcéra Ivanka má plastiky a začína sa skôr podobať na macochu Melaniu než na vlastnú mamu? Áno 88% Nie 12% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Po hovorcoch Ivane odkázala, že sa len snaží získať pozornosť kvôli knihe "Raising Trump" (Ako vychovať Trumpa), ktorú vtedy vydávala.

VIDEO Pohreb Ivany Trump očami slovensko-amerického fotografa Paula Martinku:

V nej, okrem iného, Ivana prezradila aj to, že deti nikdy nechcela, pôrod si nechala vyvolať predčasne, aby sa mohla čím skôr vrátiť k manažovaniu Donaldových biznisov, a deti zásadne nekojila, lebo ju to nebavilo. Žeby teda nebola až takou skvelou mamou, ako o nej po celý čas hovorili jej ratolesti, Ivanka s Donaldom mladším a Ericom?

Ivana Trump na titulke časopisu Vanity Fair v máji 1992. Tak chcela, aby si ju všetci pamätali... Zdroj: Getty Images

Zdroj: Getty Images

Pokračovanie článku nájdete na ďalšej strane >>>