Dnes je to presne 59 rokov, čo svet prišiel o najžiarivejší sexsymbol všetkých čias. 5. augusta v roku 1962 zasiahla svet zdrvujúca správa, keď nevládne telo krásnej herečky Marilyn Monroe († 36) našla jej domáca v posteli. Napriek tomu, že podľa pitevnej správy bolo príčinou smrti predávkovanie sedatívami, dodnes je jej tragický odchod zo sveta zahalený rúškom tajomstva. A zatiaľ čo jej smrť sa stala terčom konšpiračných teórií, jej život až takou záhadou nebol.

Marilyn Monroe, vlastným menom Norma Jeane Mortensonová, bola americká filmová herečka, modelka a speváčka, ktorú preslávili jej ženské krivky, blond vlasy a koketný štýl vystupovania. No skôr, ako sa Norma zmenila na sexi vampa Marilyn, bola takmer obyčajným tmavovlasým dievčaťom, ktoré si vo svojom živote prešlo peklom.

Marilyn Monroe bola miláčikom mužov z celého sveta. Zdroj: Getty Images

Norma pochádzala z nestabilnej rodiny a namiesto šťastného detstva si prešla pri svojej psychicky chorej matke hotovým peklom. Podľa jej slov bola jednou z najdesivejších spomienok jej života práve tá na jej vlastnú matku, ktorá údajne stála nad jej postieľkou a snažila sa ju zadusiť vankúšom.

Malá Norma sa dostala do pestúnskej starostlivosti po tom, ako jej matku natrvalo hospitalizovali. Vtedy mala osem rokov. Počas druhej svetovej vojny pracovala v továrni. Do povedomia verejnosti sa dostala práve fotografiami od vojnového fotografa, ktorý ju objavil pri kontrolovaní trupov lietadiel.

Takto si ju bude svet pamätať. Zdroj: Getty Images

Po sérii nafotených aktov nasledovala zmluva s filmovou spoločnosťou 20th Century Fox. Písal sa rok 1947. A od tohto momentu jej hviezda žiarila stále jasnejšie. Po zmene imidžu z nevinnej brunetky na platinovú blondínku zaplnila Marilyn titulky magazínov po celom svete. S postupne narastajúcou slávou prichádzali závislosti od liekov a pravidelné návštevy psychiatrov. V osobnom živote sa jej nedarilo nájsť šťastie. Okrem nálepky večnej milenky sa jej nepodarilo splniť si svoj sen a založiť si rodinu.

Napriek tomu, že dvakrát otehotnela, obe jej tehotenstvá sa skončili potratom, čo krásnej herečke na psychickom zdraví rozhodne nepridalo. Počas svojej kariéry natočila viac ako 30 filmov. Vyhrala jeden Zlatý Glóbus za legendárnu snímku Niekto to rád horúce z roku 1959 a bola nominovaná na ďalších 10 prestížnych ocenení. Filmoví tvorcovia s ňou často strácali trpezlivosť, no napokon vždy prišli na to, že spolupráca s ňou sa vypláca.

A hoci ju celý svet pozná ako sexi blondínku v bielych šatách, pre mnohých ostane navždy tou usmiatou brunetkou v jednoduchých bikinách so širokým úsmevom a s iskrou v očiach, ktorú zničil nielen Hollywood, ale aj život, ktorý dostala do vienka.