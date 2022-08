Prvé svadobné FOTO Jennifer Lopez: Šaty za TRI MILIÓNY ušité z vreckoviek, perál a krištáľu! ×

Je zvykom, že nevesta sa po obrade neskôr prezlečie do niečoho pohodlnejšieho, voľnejšieho a, nebudeme si klamať, aj lacnejšieho. Predsa len, svadobné šaty sú záležitosť drahá, bez ohľadu na to, či si ich len požičiavate alebo rovno kupujete. Nebola by to však Jennifer Lopez (53), keby na svojom sobáši nespravila niečo extravagantné... ako napríklad to, že striedala jedny svadobné šaty za druhými!