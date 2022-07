Vzťah známej dvojice začal pred dvadsiatimi rokmi. Ben sexi speváčku požiadal o ruku a ona mu už vtedy sľúbila, že spolu strávia život. Čo osud nechcel, ich cesty sa rozišli a svadbu odvolali. Dokopy sa však znovu dali pred rokom a Jlo prednedávnom oznámila radostnú novinu.

Len márne by ste čakali pompéznu svadbu, akou sa nedávno pochválila speváčka Britney Spears. Herec si so svojou osudovou ženou povedal svoje „áno“ v tajnosti a vyhli sa tak zvedavým objektívom paparazzov. Dvojica svoju lásku spečatila 16. júla v populárnej kaplnke A Little White Wedding Chapel v Las Vegas krátko pred polnocou.

Jennifer Lopez a Ben Affleck v sobotu spečatili svoju lásku. Zdroj: onthejlo.com

"Presne to, čo sme chceli. Včera večer sme leteli do Vegas, stáli v rade na licenciu so štyrmi ďalšími pármi, pričom všetci podnikli rovnakú cestu do svadobného hlavného mesta sveta. Takže s najlepšími svedkami, akých si dokážete predstaviť, so šatami zo starého filmu a sakom z Benovho šatníka sme si prečítali naše vlastné sľuby v malej kaplnke a dali sme si prstene, ktoré budeme nosiť do konca života,“ pochválila sa speváčka na svojom blogu onthejlo. Vyzerá to tak, že tri nevydarené manželstvá priviedli Jlo k naspäť mužovi, ktorého naozaj miluje.

Herečka a speváčka už hrdo predvádza svoj krásny snubný prsteň na verejnosti. Fotografi ju zachytili pri tradičnej návšteve svojho obľúbeného tanečného štúdia v Los Angeles. Affleck sa pochlapil a svojej milovanej kúpil prsteň s obrovským diamantom. Ani on však nezostal pozadu a do ulíc Los Angeles vyrazil so snubným prstienkom. Ostáva už len dúfať, že im vzťah tentokrát vydrží.

