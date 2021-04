Hoci Forresta Gumpa dnes zbožňuje azda každý, zaujímavosťou je, že ani 6 Oscarov a zárobok 667 miliónov dolárov neodradili produkčnú spoločnosť Paramount Pictures od toho, aby snímku vyhlásila za komerčný neúspech. Ak by to totiž bolo inak, dočkali by sme sa pokračovania – spisovateľ Winston Groom, podľa ktorého novely bol Forrest Gump sfilmovaný, však druhý diel nepovolil. Nečudo, keď mu z prvého odmietli vyplatiť podiel zo zisku.

Zľava: Mykelti Williamson, Gary Sinise a Tom Hanks. Zdroj: Profimedia

Ďalšie dobrodružstvá Forresta na filmovom plátne sú tak zamlčané a fanúšikom nezostáva nič iné, len dookola pozerať prvý diel. Neskutočná životná cesta mentálneho zaostalého mladíka, jeho sprvoti neopätovaná láska k Jenny a úsmevno-smutný záver však neomrzia ani po stý raz, hoci už všetky momenty poznáme naspamäť.

Robin Wright ako Jenny Curran

Rebelantská tuláčka Jenny, ktorá 8. apríla oslávila 55. narodeniny, síce vo filme podľahla Tomovi Hanksovi, v skutočnom svete ju však opantal iný slávny herec – Sean Penn. S tým zažila v 90. rokoch hotové rozvodové tornádo. Dvojica sa štyrikrát rozišla a opäť dala dokopy, manželstvo, z ktorého vzišli dve deti, sa však napokon aj tak skončilo rozvodom. Okrem Forresta Gumpa si Robin Wright zahrala napríklad aj v seriáli House of Cards či filmoch Wonder Woman a Blade Runner 2049 z roku 2017.