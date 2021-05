V obľúbenom seriáli Priatelia sa každý s každým pobozkal minimálne jedenkrát! Ako to však bolo mimo kamier? Otázka, na ktorú netrpezlivo čakali fanúšikovia niekoľko rokov, bola konečne zodpovedaná. Šestica priateľov z obľúbeného seriálu sa po 17 rokoch opäť stretla a herci v eufórii prezradili aj to, čo zrejme nechceli.

Špeciálny diel Priateľov konečne uzrel svetlo sveta! Jennifer Aniston (52), Courteney Cox (56), Lisa Kudrow (57), David Schwimmer (54), Matt LeBlanc (53) a Matthew Perry (51) zavítali po 17 rokoch opäť do štúdia, v ktorom sa Priatelia nakrúcali. Hneď v úvode prichádzajú jeden za druhým priamo na pľac a do miestností, ktoré sa za tie roky akoby vôbec nezmenili. Všetko vyzeralo presne tak ako pred rokmi, keď nakrútili poslednú scénu. Zaujímavosťou je, že šestica hercov sa od toho času stretla v jednej miestnosti iba raz, až doteraz…

Po prehliadke bytov, v ktorých nakrúcali 10 rokov, sa všetci presunuli do štúdia, v ktorom ich čakal americký moderátor James Corden (42). V štúdiu si herci sadli na rovnaký hnedý gauč, na ktorom vysedávali a popíjali kávu v Central Perku a za nimi svietila fontána, pri ktorej tancujú v úvodnej znelke. Corden, ktorý chcel od hercov vyžmýkať čo najviac pikošiek, sa v závere spýtal: „Mal niekto z vás s niekým románik aj mimo kamier?”

Prvý bozk Rossa a Rachel v Priateľoch. Zdroj: HBO

Vtom sa ozvala Jennifer Aniston, ktorá to okamžite aj oľutovala. „David…” povedala a pozrela sa na seriálového Rossa. „Počas prvej série som bol zaľúbený do Jenn. Bolo to vzájomné, neustále sme po sebe pokukovali,” priznáva. „Našu lásku sme nasmerovali na Rossa a Rachel,” povedala Jennifer a dodala, že počas nakrúcania mali akési nepísané pravidlo, že nikto s nikým randiť mimo kamier nebude. „Boli sme ako jedna veľká rodina. Nikto to nedochádzal pochopiť, ani naše skutočné rodiny. Nikdy sme neprestali byť v kontakte,” zhodli sa v špeciálnom diele, ktorý je zrejme poslednou horúcou spomienkou na legendárnych Priateľov.

