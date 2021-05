Jennifer Aniston (52), Courteney Cox (56), Lisa Kudrow (57), Matt LeBlanc (53), Matthew Perry (51) a David Schwimmer (54 ) - obľúbená šestica hercov sa 27. mája vráti opäť na televízne obrazovky. V špeciálnom dieli Priateľov budú herci čítať obľúbené repliky zo scenára, navštívia štúdio a odhalia zaujímavosti z nakrúcania. Na nový „špeciál" už láka fanúšikov aj prvá upútavka, v ktorej sa po 17 rokoch priatelia stretnú opäť. Najnovšie zábery nevyvolali iba veľký ošiaľ, ale aj otázky ohľadom zdravia Matthera Perryho, ktorý stvárnil „vtipálka" Chandlera.

Po páde z lyžovačky v roku 1997 zostal totiž závislý od liekov proti bolesti a sám priznal, že si na nakrúcanie niektorých častí vôbec nepamätá. Okrem toho zostarol a výrazne pribral a miestami to vyzeralo, že má problém s vyjadrovaním. Zub času sa však podpísal aj na ostatných hercoch. Niektorí v snahe oklamať čas podstúpili rôzne kozmetické zákroky, vďaka ktorým ich fanúšikovia poriadne skritizovali.

Matthew Perry v jednom zábere zvesil hlavu a zahlásil, že bude plakať. Paradoxne ho vtedy išla s natiahnutou rukou utešovať práve Jennifer, ktorá sa dojímala chvíľu predtým. Zdroj: HBO, Twitter, YouTube

Čo sa týka akýchsi zákrokov, azda najväčiu premenu podstúpila Courteney Cox, ktorá je spomedzi všetkých priateľov druhá najstaršia. „Pracujem v zábavnom priemysle, kde všetci vyzerajú dokonale. Bolo ťažké prijať, že starnem," povedala v roku 2019, v čase, keď si dala odstrániť všetky botoxové výplne. „Zašlo to až do takého štádia, že som sa jedného dňa pozrela do zrkadla a uvedomila som si, že to už nie som ja. Odvtedy som nepodstúpila žiaden zákrok a dávam priestor prirodzenému starnutiu," vysvetlila.

V roku 1984 si zahrala vo videoklipe speváka Brucea Springsteena k pesničke Dancing In the Dark (2.30)

Prekvapivo o plastických zákrokoch by mohla rozprávať aj Lisa Kudrow alias Phoebe. „Keď som mala 16 rokov, podstúpila som plastickú operáciu nosa. Bolo to v lete, keď som išla na strednú školu. Bola to dobrá zmena, pretože nikto z nových spolužiakov ani len netušil, ako som vyzerala predtým," povedala. Ako ste však mohli tušiť, bola to posledná plastická operácia, akú Kudrov podstúpila. „Kozmetickým zákrokom sa vyhýbam. Počas nakrúcania som však bojovala so svojou váhou. Jennifer a Courteney boli také chudé a ja som medzi ne nepasovala. Veľmi ma to trápilo," priznala po rokoch.

