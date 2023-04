Na MacGyverovi a Hviezdnej bráne vyrastali generácie televíznych fanúšikov, ktorí sa so svojím hrdinom mohli počas uplynulého piatku a víkendu stretnúť v pražskom O2 Univerze. Bohužiaľ, ako niektorí zistili, celebrity je ľahké si idealizovať a zabudnúť, že aj takéto akcie sú v konečnom dôsledku najmä o peniazoch.

Comic Con v Prahe: festival otvorili hostia slávnostne v piatok. V strede Richard Dean Anderson, vedľa neho Dan Fogler a úplne vpravo je Danny Glover. Zdroj: Comic Con Prague

Nie každý Slovák si môže dovoliť "vysoliť" za lístok na prestížne podujatie, akým je pražský Comic Con, od 38 eur do 123 eur. To ešte nerátame dopravu, prípadné ubytovanie či stravu. Ak chcete viac, ako vidieť svoj idol z diaľky na pódiu (ak sa teda vôbec dostanete do preplnenej sály, kde záujem prevyšuje počet voľných miest), pripravte si ešte aspoň 80 eur navyše.

Toľko totiž stála možnosť vyfotiť sa napríklad s MacgGyverom - podať mu ruku, zapózovať a snažiť sa zapamätať si tých 10 sekúnd čo najdlhšie. Solventnejší (alebo skalnejší) priaznivci mali za 398 eur možnosť stretnúť sa s Andersonom na pár desiatok minút, porozprávať sa s ním a zistiť, aký je v skutočnosti.

Sarkastický ako Jack O’Neill z Hviezdnej brány? Šikovný ako Angus MacGyver? A čomu sa venuje dnes? Čo mu robí aktuálne najväčšiu radosť? A stúpla mu niekedy sláva príliš do hlavy?

Že vás to zaujíma? Nás tiež a chceli sme vám to prezradiť. Preto na takéto podujatia chodia aj médiá - aby sa s hosťami stretli, trošku ich vyspovedali a posunuli čitateľom či divákom, ktorí nemajú možnosť zažiť to na vlastnej koži, informácie o tom, aké tieto celebrity v skutočnosti sú. Pretlmočiť im ten zážitok zo stretnutia.

Niektorí novinári na pražský Comic Con cestovali stovky kilometrov a namiesto sobotňajšieho oddychu či rodiny uprednostnili práve pracovné povinnosti. V rámci Slovenska exkluzívny rozhovor s Richardom Deanom Andersononom sme vám mali priniesť práve my - bohužiaľ, denník Plus JEDEN DEŇ, rovnako ako napríklad český spravodajský kanál CNN Prima News, patril medzi médiá, ktorým dal MacgGyver košom.

"Ospravedlňujeme sa, hosť na dnes zrušil všetky rozhovory, pretože je unavený," oznámil nám jeden z organizátorov asi hodinu pred samotným sobotňajším interview. Kuriózne však bolo, že zatiaľ čo rozhovor s Richardom Deanom Andersom, na ktorý bol vraj "too tired", mal trvať len 10 minút, poobedie mal v ten deň zaplnené platenými niekoľkohodinovými činnosťami; autogramiádiou a fotením.

Na toto už však, akoby zázrakom, príliš unavený nebol.

