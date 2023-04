Už takmer dva roky nevie verejnosť nič o legendárnom hercovi Jackovi Nicholsonovi (85). Stiahol sa do úzadia a užíva si penziu po svojom. Najnovšie sa však šikovným fotografom podaril husársky kúsok a odfotografovali ho priamo na balkóne jeho luxusného sídla v Beverly Hills!

Legendárny herec sa pred niekoľkými mesiacmi stiahol do úzadia a odmietal komunikovať s médiami. Jeho útočiskom sa stalo sídlo v Beverly Hills, kde sa najnovšie podarilo šikovnému fotografovi priniesť svetu nové snímky ikonického umelca. Už dlhšie sa totiž povráva, že herec sa natoľko uzavrel, že nekomunikuje ani so svojou rodinou a zo siedmich detí sa stýka len so synom Rayom Nicholsonom (31).



Hviezda ikonických filmov ako Osvietenie, Prelet nad kukučím hniezdom či Batman sa rozhodla starobu prežiť po svojom. Mnohí sa obávali o Nicholsonovo zdravie, hovorilo sa dokonca aj o tom, že trpí demenciou. Od posledného momentu, keď si so synom Rayom vyšiel v októbri 2021 na basketbalový zápas Los Angeles Lakers, ho nikto nevidel.

Nicholson trávi dni osamote.



Nicholson trávi dni osamote. Po dlhých 18 mesiacoch bol videný na svojom balkóne v oranžovom tričku a v modrých teplákoch, keď sa šiel pretiahnuť na čerstvý vzduch. Podľa jeho opuchnutej tváre, rozstrapatených vlasov a grimás bolo jasné, že sa oscarový herec práve prebudil. Po tom, čo si rukou prepadol ospalú tvár, sa posadil a kochal sa výhľadom.

Herec sa do ústrania dostal, aj čo sa jeho filmovej kariéry týka. Od roku 2010 totiž nenatočil žiaden film a všetky ponuky odmieta. Za svoju viac ako päťdesiatročnú kariéru natočil 70 filmov a získal troch Oscarov a sedem Zlatých glóbusov.