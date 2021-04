V emotívnom, ale aj odľahčene ladenom odkaze zverejnenom v pondelok princ Harry opísal starého otca ako "majstra grilovania" a "opovážlivého človeka až do konca", uviedli tlačové agentúry DPA a AFP. Smrť manžela britskej panovníčky Alžbety II. dala prvýkrát po dlhšom čase, po veľkom spore v kráľovskej rodine, dokopy oboch bratov. Harry sa po smrtí princa Philipa vrátil do Británie prvýkrát odvtedy, čo sa spolu s manželkou Meghan vzdali kráľovských povinností a odsťahovali sa do Severnej Ameriky.

"Dedko, ďakujem ti za tvoju službu, za tvoju oddanosť babičke a za to, že si vždy bol sám sebou," napísal Harry. "Ľudia si ho budú pamätať ako najdlhšie vládnuceho manžela panovníčky, vyznamenaného vojaka, princa a vojvodu," uviedol vnuk Harry. "Ale pre mňa, tak ako pre mnohých z vás, čo ste počas bolestného uplynulého roka stratili milovaného človeka alebo starého rodiča, to bol dedko - majster na barbecue, legenda vo vtipkovaní a opovážlivý človek až do úplného konca," napísal princ Harry.

Ľudia sa pozerajú na kvety položené pred Windsorským zámkom vo Windsore 12. apríla 2021. V Británii už prebiehajú prípravy poslednej rozlúčky s princom Philipom, manželom britskej kráľovnej Alžbety II., ktorý zomrel minulý piatok vo veku 99 rokov. Zdroj: Kirsty Wigglesworth

Dodal: "Viem, že práve teraz by nám všetkým povedal, s pivom v ruke, aby sme pokračovali vo svojom spôsobe života." "Budeš bolestne chýbať, ale táto krajina a svet si ťa vždy budú pamätať. Meghan, Archie a ja (ako aj tvora budúca pravnučka) ťa budeme mať vždy v srdciach na výnimočnom mieste," uviedol Harry.

Aj jeho straší brat princ William vojvodu z Edinburghu Filipa označil za "výnimočného muža" a takisto povedal, že "dedko mu bude chýbať". "Storočie života môjho starého otca bolo charakterizované službou svoje vlasti a Commonwealthu, svojej manželke a kráľovnej a našej rodine," uviedol vo vyhlásení William, ktorý je starším synom následníka britského trónu princa Charlesa.