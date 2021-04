Truhla s pozostatkami Philipa sa podľa všetkého aktuálne nachádza v mauzoleu princa Alberta, odkiaľ ju krátko pred pohrebom vynesú členovia granátovej gardy a naložia na špeciálne modifikovaný Land Rover. Celý obrad sa uskutoční výlučne v areáli zámku, pričom tesne pred začiatkom pohrebu si celá krajina zosnulého princa uctí minútou ticha.

Britská kráľovská rodina je s históriou tejto automobilky spätá od roku 1948 a Philip na milovanú značku vozidiel nedal dopustiť – a to ani napriek tomu, že pred dvomi rokmi za volantom takéhoto auta havaroval. Nečudo teda, že do Kaplnky sv. Juraja, kde sa v sobotu 17. apríla o 16:00 nášho času uskutoční zádušná omša, zosnulého princa odvezie práve na mieru upravený Land Rover.

Rakva s pozostatkami vojvodu z Edinburgu bude prikrytá Philipovou kráľovskou štandardou, ktorá pripomína dôležité aspekty jeho života. Jej vrch bude zdobiť veniec a tiež princova slávnostná vojenská čiapka a meč ako symboly jeho niekdajšieho pôsobenia v kráľovskom námorníctve.

Za truhlou budú kráčať, bok po boku, odcudzení bratia Harry (36) a William (38), procesiu by mal viesť budúci kráľ Charles. Philip si štátne pocty neprial, pohreb teda bude vojensko-kráľovský, za účasti peších jednotiek, jazdy aj tzv. granátovej gardy, ktorej bol vojnový veterán Philip plukovníkom vyše 40 rokov. Každú minútu vystrelia čestnú salvu.

Granátová garda, medzi ktorú patril aj princ Philip. Zdroj: WPA Pool

Posledná rozlúčka sa uskutoční v Kaplnke sv. Juraja hradu Windsor, kde sa konalo už množstvo kráľovských pohrebov či svadieb. Pochovaných je tu 10 monarchov a konali sa tu napríklad pohreby Alžbetinej mamy či sestry Margaret. V roku 2018 sa tu ženil princ Harry s vojvodkyňou Meghan a vydávala sa tu v ten istý rok aj princezná Eugénia.

Princovo telo, ktoré je momentálne uložené v kráľovskej súkromnej kaplnke na Windsorskom zámku, nebude - v súlade s pandemickými predpismi - pred pohrebom vystavené k verejnej úcte.

Po rozlúčke, na ktorej bude prítomných len 30 ľudí – Philipova najbližšia rodina – truhlu znesú do kráľovských krýpt pod kaplnkou. Nebude to však princove finálne miesto odpočinku; keď kráľovná Alžbeta zomrie, pochovajú ju do krypty kráľa Juraja VI. (pamätnej kaplnky kráľa Juraja VI.), po boku zosnulej kráľovnej matky a princeznej Margaret. Truhlu s Philipom potom prenesú sem, kde natrvalo spočinie po boku svojej manželky.

Pohreb kráľovnej matky v roku 2002; po smrti Alžbety II. prenesú truhlu s pozostatkami princa Philipa do Kaplnky Juraja VI., kde odpočíva aj Alžbetina sestra Margaret. Zdroj: Ben Curtis - PA Images

Operácia Forth Bridge, krycí názov pre prípravu Philipovho pohrebu, ráta kvôli pandémii s 30 účastníkmi pohrebu oproti pôvodným 800. Účasť preto odriekol napríklad britský premiér Boris Johnson, ktorý sa vzdal svojho miesta, aby sa pohrebu radšej zúčastnil niekto z jeho rodiny. Určite to však nebude tehotná vojvodkyňa Meghan, ktorá zo zdravotných dôvodov zostala doma v Los Angeles a manžela Harryho na pohreb neodprevadí.

Plány na pohreb vojvodu vznikli ešte pred rokmi a rátali s účasťou členov zahraničných kráľovských rodín, zástupcov rôznych štátov, diplomatov či charít. Philip ostal vtipkárom až do konca, vraj ho totiž pobavilo, že mnoho hostí, s ktorými sa počas plánovania jeho pohrebu rátalo, v skutočnosti zomrelo ešte pred ním.

