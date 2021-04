Stovky sa už nedožil! Pred pár dňami obletela svet informácia, že navždy odišiel dôležitý člen britskej kráľovskej rodiny. Manžel kráľovnej Alžbety II., princ Philip zomrel v piatok, 9. apríla. Britských obyvateľov udalosť zarmútila, no mnohí priznávajú, že to kvôli jeho vysokému veku už dlhšie očakávali. Úmrtie okrem iného podnecuje aj debaty o budúcnosti monarchie. Ako to vidia Briti žijúci na Slovensku a Slováci bývajúci vo Veľkej Británii?

Ľubica (58) z Prešova žije pri Cambridge už šestnásty rok. Tvrdí, že atmosféra v Británii je od smrti princa Philipa ponurá. „Z ľudí cítiť smútok, akoby im odišiel starý otec. Nepamätám si nič také smutné od smrti Lady Diany. Jediný rozdiel je v tom, že sa kvôli koronavírusovým opatreniam nemôžu zhromažďovať. Napriek tomu pred sídlami britskej kráľovskej môžeme vidieť kytice kvetov,“ opisuje smutnú atmosféru v krajine.

Na snímke odkaz a kvety pred Buckinghamským palácom po oznámení o úmrtí britského princa Philipa 9. apríla 2021 v Londýne Zdroj: Alastair Grant

Pietu podľa nej cítiť aj z médií. „Hneď po vyhlásení úmrtia sa všetci na obrazovkách dali do čiernych decentných kostýmov a o princovi sa vyjadrovali len s úctou. V médiách sa naňho teraz všeobecne veľmi veľa spomína a mám pocit, že ustúpili aj politické hádky. Všetci labouristi a konzervatívci rešpektujú národný smútok,“ približuje Ľubica.

Phil (50) pochádza z blízkosti Manchestru, no dnes pôsobí aj v Banskej Bystrici. Aj keď vedel, že bol princ Philip vážne chorý, jeho náhly odchod ho zarazil. „Zo všetkých správ a programov vidieť, že bol veľmi obľúbený a žil šťastný a spokojný život. Cítim s kráľovskou rodinou v týchto náročných časoch,“ vyjadril sústrasť.

Podľa Jonathana, ktorý pochádza takisto z blízkosti Manchesteru, no už 33 rokov žije v Prešove, sú Briti smutní, no nie zronení. „Každý na to už bol pripravený. Bolo to teda iné ako pri smrti princeznej Diany,“ vysvetlil. „Ani ja osobne veľký smútok nepociťujem. Vzhľadom na častokrát veľmi krátke a kruté životy, ktoré mali naši panovníci v minulosti, môžeme byť radi, že sa Philip dožil takého vysokého veku. Mal neskutočne dlhý a pestrý život,“ dodal Jonathan.

Na veľkoplošnej obrazovke fotografia zosnulého britského princa Philipa na budove Piccadilly Circus v Londýne 9. apríla 2021 Zdroj: Matt Dunham

Brit Conrad z Chestru pri Liverpoole, ktorý žije už 20 rokov v Banskej Bystrici, takisto vníma Philipovu smrť ako očakávanú. Na druhej strane ho mrzí, že sa nedožil svojich stých narodenín, ktoré mal mať v júni.

Smutná udalosť podnecuje otázky aj o budúcnosti Veľkej Británie ako monarchie. V britských médiách sa podľa Ľubice už debatuje aj o tom, či bude kráľovná schopná bez manžela pokračovať. „Aj keď stál vždy niekoľko krokov za ňou, upokojovalo ju, že ho tam má. Bol jej silnou oporou,“ vysvetlila Ľubica.

