Minister Sulík ešte minulý rok pozval rodinku nemeckých milionárov Geissovcov na Slovensko. Aj keď by malo ísť o súkromnú návštevu, počas ktorej nakrútia niekoľko epizód aj do svojej reality šou, ktorú v minulosti vysielali aj slovenské televízie, nášmu denníku sa predsa len podarilo zistiť, kam povedú ich kroky. Už túto sobotu sa stretnú so županom Bratislavského kraja Jurajom Drobom a sprevádzať ich bude aj sám minister. Neskôr si prezrú krásy Devínskeho hradu a ubytovaní budú v luxusnom zámku v Pezinku. Zatiaľ čo na Slovensku už teraz prebiehajú prípravy na ich pohostenie, Carmen s Robertom si ešte vychutnávajú posledné voľné chvíle v súkromí.

Carmen sleduje na sociálnej sieti Instagram vyše 850-tisíc sledovateľov, ktorých bude informovať aj o krásach nášho malého, no zato malebného Slovenska. Svojská milionárka sa najnovšie pochválila romantickým záberom, na ktorom si spolu s Robertom vychutnávajú slnečné lúče pri západe slnka s pohárom vína. "Kde ležia tie najkrajšie miesta na svete? To vám prezradíme v najnovšom podcaste," napísala pod fotografiu.

Geissovci na EXPO 2020. Zdroj: Instagram/Carmen Geiss

Nuž, dúfajme, že po návšteve sa v ich rebríčku najkrajších miest umiestni aj naše malé Slovensko!