V rodine nemeckých milionárov Geissovcov nie je o zábavu rozhodne núdza. Po dramatických udalostiach spojených so zdravotnými ťažkosťami Daviny a jej prevozom do nemocnice a vyčíňaním mladšej Shanie sa Carmen znova rozbúchalo srdce. Tentoraz sa jej o nepríjemný zážitok postarali polícia a jej staršia dcéra, ktorá môže konečne šoférovať sama.

Davina Geissová (18) sa počas víkendu postarala svojim rodičom o nepríjemný zážitok. Po tom, ako dostala vodičský preukaz a u rodičov si vymodlila to, aby mohla šoférovať sama zo Saint-Tropez do Monaca, kde mala vyzdvihnúť svoju mladšiu sestru Shaniu, sa pred bránou ich vily objavilo policajné auto.

Zdroj: reprofoto: RTL: Die Geiss

Carmen, ktorá je starostlivou mamou, prítomnosť policajtov vydesila. Okamžite jej hlavou prebehol ten najhorší scenár, že sa jej milovanej dcére niečo stalo. "Samozrejme, že tam prebieha proces odstrihnutia pupočnej šnúry. Len pre matku je to náročné." Otec Robert by bol najradšej, keby si Davina zobrala so sebou šoféra, ale Davina túžila šoférovať sama.

Príchod policajtov nebol tým najhorším momentom. Tým sa pre Carmen stal okamih, keď jeden z policajtov spomenul auto značky Audi. V tom momente sa Carmen takmer zastavilo srdce, keďže práve Davina na aute rovnakej značky vyrazila do Monaca. Keď sa však Carmen spamätala z prvotného šoku, trochu sa upokojila. Policajti totiž neprišli v súvislosti s jej dcérou Davinou.

Zdroj: Instagram/ Davina Geiss

Vo videoukážke stanice RTL, ktorá reality šou vysiela, Carmen vysvetlili, že neprišli kvôli ich dcére, ale pre lúpež v obchode s hodinkami. Lúpežníci mali uniknúť práve v aute značky Audi A3 okolo ich domu. Polícia sa tak v súvislosti s vyšetrovaním prípadu prišla opýtať, či hľadané auto nezachytil kamerový systém na ich vstupnej bráne. Hoci Carmen po spracovaní informácií odľahlo, bolo na nej vidieť, že sa poriadne zľakla.

