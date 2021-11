Pokiaľ ide o významného českého fotografa Jana Saudka (86), blednúť závisťou môže aj náš najznámejší „multiotecko“ a šéf Národnej rady SR Boris Kollár (56). „Svojich detí sa neviem dopočítať. Povedal by som, že ich mám tak pätnásť alebo šestnásť,“ uviedol v minulosti Saudek. To však ešte zrejme nerátal svojho najnovšieho potomka, ročného Jonatána, ktorého má – po umelom oplodnení – so slovenskou právničkou.

Jan Saudek (86) je stelesnením prirovnania „mať deti ako smeti“.

Hoci je už štvrýkrát ženatý, s nemanželskými ratolesťami problém nemá, ba dokonca ich plodí novinárke Pavle Hodkovej, ktorá je už 17 rokov jeho manželkou, za chrbtom. Problém v tom však nevidí. „Nevedel som, či to vyjde,“ objasnil pre český server iDnes.cz a dodal, že umelo oplodniť slovenskú právničku sa mu podarilo na druhý pokus. Dusno kvôli tomu však doma nemá. „Pavla je vzácne dievča... milujem ju naplno. Nemusí však nič vydržať nič také hrozné. Platím predsa ako murovatý. Všetko je o peniazoch a všetko ostatné sú kecy,“ myslí si.

Saudek má s manželkou Pavlou tri detí. Zdroj: Profimedia

Sama Pavla vraj už na manžela nežiarli. „Na začiatku som veľmi žiarlila, ale upokojili ma naše deti a to, že sa Jan vždy vrátil. Teraz som veľmi tolerantná,“ vysvetlila Saudkova manželka. O tom, že na Slovensku má Jan ročného syna, však netušila.

Syna ešte nevidel, mamu len na fotkách

Saudek sa s jeho mamou osobne nevidel a jej výzor pozná len z fotografií. Inak to zrejme nebude ani pokiaľ ide o Jonatána. Svoje bábo ešte nevidel a ani netuší, či sa tak niekedy stane, na návštevu sa totiž nechystá. O odcudzení sa s deťmi však vie svoje. „V predchádzajúcich manželstvách som hrozivo sklamal. Dvaja chalani, ktorí teraz majú okolo šesťdesiatky, prehlasujú, že s nimi nemám nič spoločné, že je to len zhoda mien. Miloval som ich a oni ma zradili. Pre každé dieťa je otec, hoci ho vidia len päť minút denne, stále dôležitý,“ citovala Saudka stránka extra.cz.

Samuel je Janovým najstarším dieťaťom. Na fotke s partnerkou Sárou Saudkovou, s ktorou má štyri deti. Zdroj: Profimedia

Matku svojho najnovšieho potomka nazýva „starou, 37-ročnou ženou s dvomi doktorátmi“ – narážku na vek však údajne myslí len v súvislosti s materstvom. „Je to z umelého oplodnenia. Mala najvyšší čas. Išla s ampulkou k lekárovi. Ja som každý večer ožratý, neschopný sa do toho dievčaťa urobiť,“ opísal fotograf „romanticky“ počatie ich syna.

Poháňa ho alkohol

Pokiaľ ide o alkohol, po ženách Saudkovu druhú najväčšiu vášeň, nijako sa pitím netají. Plodením, koniec koncov, tiež nie. „Som ťažký alkoholik, pijem rád, je to môj motor k žitiu,“ citoval denník Blesk umelca, ktorý sa pred necelým týždňom objavil na krste charitatívneho kalendára Fúze 2022 v budove Českej pošty. Dodáva však, že deti ho nikdy opitého nevideli, vždy sa vraj zatvorí do svojej izieb a tam pije.

Výstava fotografií umelca Jana Saudka Zdroj: Profimedia

Na druhej strane kto vie, ako to so Saudkovou pamäťou je, keďže si už aj na mená detí „málokedy spomenie“. „Mám ich toľko...aj doma sa mi stáva, že Matejovi poviem Samuel,“ tvrdí fotograf. S manželkou Pavlínou vychováva tri deti, teda zlomok z celkového potomstva. „Viem len to, že platím alimenty, a tak musím stále pracovať. Už takmer nefotím, ale malujem a prekvapivo je o moje obrazy záujem. Nie som dobrý maliar, ale ľudia to kupujú. Tých pár miliónov ročne mi na alimenty a alkohol stačí,“ sumarizuje so smiechom Jan. Možno aj preto necháva plány na ďalšie plodenie otvorené.

„Vždy nejakej žene podľahnem a rozdám sa jej... ženy ma ľahko dostanú na lopatky,“ dodal na záver.

