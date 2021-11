„Toto som ja 1. novembra 2017 – nespoznateľná verzia samej seba,“ okomentovala záber úspešná speváčka, ktorú však preslávila aj jej vlastná TV šou na MTV s názvom Newlyweds: Nick and Jessica. S Nickom Lacheym sa však v roku 2006 rozviedla a od roku 2014 je vydatá za Erica Johnsona.

Uslzená, bez mejkapu, v teplákoch a pribratá v ničom nepripomína blonďavú sexbombu, akou bola ešte v roku 2014... a ako dnes opäť je.

„Prijať neúspech, bolesť, sabotáž samej seba, to bola skutočná práca. Nemala som sa rada, nerešpektovala sa. Dnes to je iné. Som úplne úprimná. Voľná,“ vyznala sa 41-ročná matka troch detí zo svojich pocitov. V roku 2020 vydala knihu, v ktorej opísala všetky úskalia závislosti od alkoholu a liekov, ktoré vraj vyvolalo jej sexuálne zneužívanie, ktoré sa začalo, keď mala len šesť rokov, napísal austrálsky server news.com.au s odvolaním sa informácie magazínu Page Six.

