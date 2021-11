Ako sa zdá, život popovej hviezdy Britney Spears sa vracia "do normálu". Odkedy nemá jej otec Jamie kontrolu nad jej životom, postupne sa otvára svetu a čoraz častejšie dáva nahliadnuť do svojho súkromia. Britney sa najnovšie pochválila zábermi svojich synov, s ktorými navštívila výstavu Van Gogha v Los Angeles.

Synov Seana (16) a Jaydena (15) má Britney s bývalým manželom Kevinom Federlinom, s ktorým sa rozišla v roku 2007 po troch rokoch manželstva. Keď ju v roku 2008 hospitalizovali pre zlé duševné zdravie, o deti sa staral jej exmanžel, čo jej nebolo po vôli. Počas toho, ako mal nad jej životom kontrolu jej otec Jamie, sa s nimi mohla stretávať len s jeho súhlasom, čo znášala len veľmi ťažko.

Otec jej taktiež zakázal používať platobnú kartu a mal úplnú kontrolu nad jej majetkom, ktorého hodnota je podľa časopisu Forbes 60 miliónov dolárov. Tomu je však koniec.

Na snímke fanúšikovia speváčky Britney Spearsovej s nápisom Free Britney pred budovou súdu 29. septembra 2021 v Los Angeles. Súd v Los Angeles Jamiemu Spearsovi, otcovi speváčky Britney Spears, odobral opatrovníctvo nad jeho dcérou. Opatrovníctvo Spearsovi odobrali s okamžitou platnosťou. Zdroj: Chris Pizzello

Bojovať za slobodu sa oplatilo! Britney je teraz voľná a konečne si môže robiť, čo sa jej zachce. Speváčka sa preto rozhodla tráviť so svojimi synmi čo najviac času. Ešte začiatkom týždňa vzala Seana a Jaydena na výstavu Van Gogha, ktorá sa konala v Los Angeles. "Ja a moji chlapci minulú noc, bolo to strašne cool," napísala na sociálnej sieti Instagram. "Nebojte sa, bolo to VIP, takže nikto iný tam nebol," pochválila sa speváčka s tým, že celú výstavu mali iba pre seba.

