Princezná Charlene odcestovala do Južnej Afriky v máji tohto roku. Aj keď sa v kuloároch povrávalo, že medzi ňou a jej manželom, princom Albertom to škrípe už dlhší čas, ona tvrdila, že si do Afriky nejde oddýchnuť od manžela, ale zachraňovať nosorožce. Jej cesta sa však skomplikovala. Charlene ochorela a dlhé mesiace sa zotavovala z infekcie ucha, nosa a hrdla, dokonca absolvovala aj niekoľko operačných zákrokov. Pre nalomené zdravie jej lekári dlhý let späť do Monaka neodporučili, a tak zostala niekoľko mesiacov uväznená v Afrike.

Monacká princezná Charlene je bývalá olympijská plavkyňa a rodená Juhoafričanka. Monacká kráľovská svadba v roku 2011 veru neprebiehala hladko. Športovkyňa sa z nej dokonca niekoľkokrát pokúsila utiecť. Napriek tomu sú s princom Albertom dodnes manželmi. Zdroj: Getty Images

Ako uvádza nemecký Bild s odvolaním sa na hovorkyňu paláca, Charlene v nedeľu večer odletela z Durbanu v Južnej Afrike do Francúzska, odkiaľ sa do Monaka presunula súkromným lietadlom. Napriek tomu, že jej lekári povolili absolvovať niekoľkohodinový let, choroba zmenila Charlene na nepoznanie. Na záberoch z letiska je pochudnutá, bledá a vyzerá akosi krehko.

Charlene sa so svojimi fanúšikmi podelila aj o súkromný záber a na Instagrame zverejnila fotografiu s manželom a dvojičkami. "Dnes mám šťastný deň. Ďakujem všetkým, ktorí mi dodávate silu," napísala pod záber, na ktorom má ako jediná rúško. Niektorých jej fanúšikov však fotografia neupokojila, práve naopak. Mnohí zostávajú v akejsi neistote, keďže sa im obľúbená princezná mení pred očami.

Niektorí si dokonca myslia, že za jej drastickou premenou sú oveľa vážnejšie zdravotné komplikácie, než tvrdí. Koncom leta, po návšteve princa Alberta a jej detí v Afrike, dokonca skolabovala a opäť ju museli hospitalizovať.

