Tisíce žien z celého sveta chcú vyzerať ako ona! Treba si však uvedomiť, že aj latino diva Jennifer Lopez (52) je iba človek a keď práve nevystupuje alebo sa neprechádza po červenom koberci, vyzerá celkom obyčajne. Speváčku zachytili paparaci, keď práve nastupovala do lietadla a veru, keď zhodí svoju "masku", spoznať ju na ulici je hotové umenie!

V roku 2011 ju časopis People označil za najkrajšiu ženu na svete! V tom čase mala Jennifer 41 rokov a ako sama priznala, novým "titulom" sa cítila poctená. "Je to šialené. Len veľmi zriedka sa mi stáva, že nemám slov, no cítim sa poctená," reagovala na ocenenie. To, že aj po 50-ke vyzerá tak dobre a je stále vo forme, pripisuje svojmu zdravotnému štýlu. Vidieť speváčku bez mejkapu je však nemožné, najnovšie sa však paparacom podaril excelentný kúsok - Jennifer vyfotili na letisku úplne bez mejkapu.

Fotografie vznikli všade, keď JLo nastupovala do súkromného lietadla, ktoré smerovalo na Miami. JLo mala na sebe obyčajné rifľové nohavice a obrovský kabát. Strapaté vlasy mala zopnuté štipcom a na tvári nemala ani štipku mejkapu.

Anketa Keby okolo vás prešla na ulici nenamaľovaná Jennifer Lopez, spoznali by ste ju? Jasné, že áno. 71% Skôr nie, ako áno. 0% Nie, vôbec sa na seba nepodobá! 29% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Jennifer na letisku nebola sama. Svoju staronovú lásku odprevadil ako pravý gentleman jej súčasný partner Ben Affleck. Dvojica sa dala dokopy po 17 rokoch, iba niekoľko dní po tom, ako dala JLo košom svojmu snúbencovi Alexovi Rodrigezovi.

Jennifer Lopez a Ben Affleck sa dali dokopy po 17 rokoch. Zdroj: Getty Images

Dvojica dokonca priznala, že ak všetko pôjde hladko, majú v pláne sa zobrať. Ako je však známe, latino speváčke už niekoľko vzťahov, do ktorých skočila rýchlosťou blesku, rovnako rýchlo aj krachlo. S Benom sa napríklad zasnúbili v roku 2002 a svadbu neustále presúvali, až sa v roku 2004 rozišli. Jediné manželstvo, ktoré jej vydržalo, bolo práve so spevákom Marcom Anthonym, s ktorým má už dve spomínané deti, Emme a Maximiliana.

Prečítajte si aj: