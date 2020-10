Angelina Jolie a Brad Pitt spolu vychovávali 6 detí, z ktorých sú tri adoptované a tri ich biologické. Po ich rozvode a nezhodách, ktoré sa týkali zverenia detí do starostlivosti, musel do prípadu zasiahnuť súd. Zatiaľ čo herec žiada striedavú starostlivosť, herečka je presvedčená, že najlepším riešením by bolo zverenie detí do jej starostlivosti. To sa však Bradovi nepáči a o možnosť podieľať sa na výchove detí bojuje poriadne tvrdo.

Angelina chce deti vychovávať bez Brada. Zdroj: instagram

Aktuálne sa na svetlo sveta dostali aj informácie o svedkoch, ktorých dal Brad Pitt v súvislosti so zverením detí do starostlivosti predvolať. Okrem toho, že jeho právnik pred súdom vypočuje aj samotnú Angelinu, má Brad k dispozícii výpovede ďalších svedkov, v ktorých radoch sa nachádzajú odborníci hlavne z oblasti psychológie. Zoznam svedkov pre Pitta podaný 21. septembra obsahuje podľa Us Weekly terapeuta, ochranku a množstvo psychológov.

Pitt bude tiež svedčiť a dá Jolie podrobiť krížovému výsluchu jeho právnikom, tvrdí stránka. Okrem odborných svedkov oslovil Brad Pitt aj bývalú hereckú kolegyňu Angeliny Jolie, ktorá by podľa všetkého mala byť jedným z jeho kľúčových svedkov. Jolie si zahrala po boku Armenante a Winony Ryderovej vo filme z roku 1999, ktorý sledoval problémovú mladú ženu v psychiatrickej liečebni.

Súdny proces by sa mal začať už o niekoľko dní, 5. októbra. „Napätie medzi Bradom a Angelinou eskalovalo a rodinná terapia už neprebieha,“ uviedol výhradne zdroj pre web.