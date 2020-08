Najslávnejšie manželstvo Hollywoodu sa rozpadlo v roku 2016 a odvtedy Angelina a Brad bojujú o šesticu detí, ktoré spolu majú alebo si adoptovali. Prvé kolo takpovediac vyhrala Angelina, keď získala od súdu dočasné plné opatrovníctvo, zatiaľ čo Pitt môže svojich potomkov len navštevovať, a aj to pod dohľadom.

Zatiaľ to veru pre legendárneho hollywoodskeho veterána nevyzerá ružovo. Namiesto toho, aby všetkým ukazoval, aký je dobrý otec, zdrhol do Francúzska, kde si užíva pohodu v zámočku Miraval.

Chateau Miraval kúpil ešte spolu s Angelinou za 67 miliónov dolárov. Dvojica tam často dovolenkovala a v roku 2014 tam dokonca mala svadbu. Napriek tomu Brad neváhal na miesta, kde kedysi laškoval s Angelinou, doviesť svoju novú známosť. Pitta a Nicole videli ešte v stredu na letisku Le Castellet, ako majú namierené do romantického útočiska.

Nicole tak bola prvou ženou, ktorú si Pitt na Miraval zavolal, odkedy tam naposledy dovádzal s Angelinou. Tá od rozvodu viditeľne chradla, obliekala sa do čiernej farby, vyzerala strhane a podvyživene. Posledné dni sa však, zdá sa, opäť postavila na nohy.

Zatiaľ čo sa hviezda filmov ako Pán a pani Smithovci, Svetová vojna Z či Trója ukrývala pred svetom na vlastnom panstve, Angelina Jolie opäť ukazovala, že je dobrou a starostlivou mamou. V čase, keď celý svet riešil Bradovu novú lásku, sa slávna herečka ukázala všetkým v plnej kráse. Namiesto toho, aby sa niekde pokúšala v tichosti túto krízu pretrpieť, vyvetrala svojich šesť detí a všetky vzala na sushi v losangeleskej reštaurácii Nobu.

Angelina a Pitt mali svadbu na zámku Chateau Miraval. Pitt tam teraz zobral svoju milenku. Zdroj: Instagram

Maddox (19) dorazil do podniku na vlastnom aute, zatiaľ čo Pax (16), Zahara (15), Shiloh (14) a 12-ročné dvojičky Knox prišli spolu so svojou štýlovou mamou. Angelina si na rodinnú večeru obliekla zlaté šaty a štýlové kožené sandálky. Určite nevyzerala ako niekto zahanbený, práve naopak: dala jasne najavo, že zatiaľ, čo si jej ex užíva s mladšou milenkou, ona je tu výlučne pre svoje deti.

Milostný život Brada Pitta v minulosti spájali napríklad s herečkou Marion Cotillard, s ktorou si zahral vo filme Spojenci. Oveľa známejšia však bola jeho údajná aférka s Aliou Shawkat, romantický vzťah s ňou však verejne poprel.

Ak bude chcieť Pitt v budúcnosti získať svoje deti od Angeliny naspäť, bude musieť zrejme vykúzliť zázrak. Zatiaľ totiž nijako neukázal, že by sa armáda ratolestí mala u svojho otca lepšie než po boku mamy.

