Exmanželia Angelina Jolie a Brad Pitt majú okrem prvorodenej dcéry Shiloh (14), z ktorej sa vďaka hormonálnej liečbe stáva chlapec John, a o dva roky mladšie dvojčatá Viviene a Knoxa. Napriek tomu, že malá Viviene rastie do krásy, čoraz častejšie ju prirovnávajú práve k Shiloh.

Herečka Angelina Jolie si posledné mesiace prechádza náročným obdobím. Okrem nekonečného boja o deti si prešla peklom aj pre Bradovu novú milenku, ktorú s ňou fanúšikovia začali okamžite porovnávať. Aby toho nebolo málo, ťažkým obdobím si prechádza aj s dospievajúcou dcérou Shiloh, ktorá sa rozhodla byť chlapcom a aktuálne už vraj podstupuje aj hormonálnu liečbu.

Spočiatku ju Angelina obliekala do šiat a sukničiek. S vekom však prišla zmena a Viviene dala prednosť chlapčenskému štýlu. Zdroj: instagram

Mnohým však udrela do očí aj jej najmladšia dcérka Vivien, ktorá síce rastie do krásy a čím ďalej, tým viac sa začína podobať svojim slávnym rodičom, no ani ju Angelina s Bradom na verejnosti neprezentujú ako malú princezničku.

Podobne ako ich prvorodená dcéra Shiloh, aj Viviene uprednostňuje ležérnejšie a skôr chlapčenské oblečenie pred šatami a sukničkami. Vyťahané mikiny, voľné trička či tenisky sú základom šatníka najmladšej dcéry hollywoodskeho páru. Napriek tomu, že Vivien má dlhšie vlásky, mnohých zaujíma, či sa rovnako ako Shiloh nehľadá skôr v chlapčenskom svete. Veď posúďte sami.