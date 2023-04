Kto by si nepamätal Sue Ellen Ewing? Krásna manželka J. R. Ewinga v kultovom seriáli Dallas musela znášať vyčíňanie svojho záletného muža. Priviedlo ju to až k tomu, že podľahla alkoholu. To bolo v 80. rokoch a odvtedy ubehlo veľa času. Linda Gray už má 82 rokov.

Jej láske k vodke dokázala konkurovať len láska k mladším mužom. Herečka to však ani v súkromí nemala vôbec jednoduché... Tie najhoršie okamihy Linda zažila len nedávno. Pred pár rokmi totiž prišla o svojho milovaného syna, ktorý zomrel na leukémiu vo veku 56 rokov. „On bol najláskavejšou, najzábavnejšou a najsladšou ľudskou bytosťou. Priniesol svetu veľa lásky a bol všetkými milovaný,“ napísala Linda na svoj Instagram.



Hoci Linda Grey patrí ku krásnym ženám, na jej vzhľade sa podpísali viaceré zákroky, a hoci sa stále snaží vyzerať čo najlepšie, vek jednoducho neoklame a menej je niekedy viac.

Seriál z 80. rokov hovoril o zlomyseľnom J. R. Ewingovi (Hagman), ktorý zničí svojho brata Bobbyho (Patrick Duffy) a svoju manželku stále podvádza. Rodinná dráma o peniazoch, rope a moci sa v USA vysielala 14 rokov. 356 častí bolo preložených do 67 jazykov a vysielali sa v 90 krajinách.