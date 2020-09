Herečka seriálu vysielaného v rokoch 1990 - 2000 vo februári vysvetlila, že diagnózu zverejnila, lebo by to aj tak vyšlo najavo do niekoľkých dní alebo týždňov. Od tej doby sa jej život poriadne zmenil. Napriek tomu, že spočiatku ju vystrašila pandémia koronavírusu a pre vlastnú bezpečnosť sa uzavrela vo svojom dome, aby ochránila svoje krehké zdravie, dnes je všetkému inak.

Shannen Dohertyová na sociálnej sieti Instagram priznala, že rakovinu v poslednom štádiu psychicky nezvláda. Zdroj: instagram

Shannen sa snaží užiť si každý deň. Svoj čas trávi predovšetkým s rodinou a blízkymi priateľmi. Popritom všetkom však nezanedbáva ani svojich fanúšikov, ktorých pravidelne o svojom živote informuje prostredníctvom sociálnej siete. V posledných dňoch dokonca zverejnila aj fotografiu v bikinách pri bazéne, ku ktorej pripojila aj dojemný status. "Leto s rodinou. Proste nič iné ako láska, láskavosť a hlboké ocenenie, byť tu jeden pre druhého. Navyše ma prinútili k veľkému úsmevu," napísala herečka na sociálnej sieti. A my musíme uznať, že jej to skutočne pristane.

