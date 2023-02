Speváčka Shakira a bývalý obranca slávnej Barcelony Gerard Piqué sa minulý rok po jedenástich rokoch manželstva rozviedli. Hoci športovec na svojom Instagrame napísal, že žiadne detaily ohľadne ich stroskotaného vzťahu nebudú zdieľať, pravda nakoniec vyšla najavo.

Futbalista sa totižto krátko po rozvode na verejnosti objavil so svojou novou priateľkou, Clarou Chiou Marti. V jej prítomnosti vyzeraľ veľmi šťastný a uvoľnený, akoby sa nepoznali až tak krátko, ale oveľa dlhšie.

Piquého nová partnerka Clara Chia je poriadna kosť Zdroj: Instagram

A tak to zrejme aj bolo, zdá sa totiž, že Piqué si s mladučkou kráskou užíval ešte dávno pred rozvodom. Server Bangpremier.com uvádza, že milenku (23) bolo vidno na jednom videorozhovore, ktorý robil z ich rodinného domu v Barcelone. V tom čase boli ešte zosobášení, avšak Shakira bola odcestovaná aj s deťmi v zahraničí.

Prezradil ho obyčajný džem!

Shakira si údajne uvedomila, že ju manžel podvádza v momente, keď prišla po týždni domov a zistila, že džem bol zjedený. To speváčke prišlo zvláštne, pretože ani on ani deti nikdy nemali radi džem.

Piqué zrejme dokázal tajiť mimomanželský pomer dlhšie, nakoniec ho však prezradil úplne obyčajný džem. Zdroj: Istockphoto

Na tento moment naráža vo svojom novom hudobnom videu „Te Felicito“, kde otvorí chladničku a nájde tam namiesto džemu mužskú hlavu na tanieri.

Nenávistné odkazy pre mladú náhradu

V ďalšej zo svojich emotívnych skladieb spieva: „Vymenil si Ferrari za Twingo a Rolex za Casio,“ pričom Claru prirovnáva k lacnejšiemu modelu auta značky Renault a lacnejším hodinkám.

Na túto vetu vtipne reagovala firma Casio, keď vyhlásila, že aspoň jej produkty vydržia dlho. Aj bývalý manžel o pár dní vyhlásil, že hodinky Casio má rád a dokonca ich požiada, aby ho sponzorovali.

Gerard Piqué Zdroj: Gerard Piqué/Instagram

Vo svojom verejnom odkaze Shakira vyhlásila, že už dávno mala jeho štetku vyhodiť a že jej nie je vôbec hodný. Ona je vraj oveľa lepšia aj ako dve 22-ročné a je úplne mimo jeho ligu.

„Vlčice ako ja nie sú pre chlapov ako ty. Prerástla som ťa, a preto si s dievčaťom rovnakým ako ty. Toto je pre teba, aby som ti to vytmavila, aby si sa zamyslel a aby si to pochopil. Nevrátim sa k tebe, ani keď budeš plakať, ani keď budeš prosiť. Pochopila som, že to nie je moja chyba, že ťa kritizujú. Robím len hudbu, ospravedlňujem sa, že som sa ťa tým dotkla,“ spieva Shakira v novej pesničke a je úplne jasné, komu túto skladbu venuje.

Naposledy si Shakira na balkón vystavila strašidelnú čarodejnicu, ktorá má znázorňovať jej bývalú svokru. V poslednej skladbe spieva, že bývalý jej nechal iba dlhy a svokru, ktorá býva v ulici oproti.

Zdá sa, že staré manželstvo stále obidvom nedá spať a vzťahy medzi sebou nemajú vôbec vysporiadané. Každopádne, svet sa na bývalých partneroch celkom zabáva a hudobný priemysel je vďaka nim obohatený o poriadne štipľavé pesničky.

