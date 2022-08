Kolumbijská speváčka Shakira (45), ktorá je označovaná za latino divu, prežíva ťažké obdobie. Len pred mesiacom speváčka a jej partner Gerard Piqué (35) ukončili svoj vzťah po 12 rokoch, pričom dôvodom bola Piquého nevera a Shakira sa po rozchode úplne zosypala! Na speváčku sa to však sype z každej strany, okrem rozchodu čelí aj vážnym obvineniam pre daňové podvody. Smútok a starosti tak zaháňa so svojimi ratolesťami na slnečnej pláži.

Kolumbijská speváčka Shakira si v mexickom Cabo San Lucas zašla spolu so svojimi dvoma synmi Sashou a Milanom na pláž. Na sebe mala dvojdielne plavky vo farbe lila so strapcami a aj keď bola nenalíčená, veľmi jej to pristalo. Napriek tomu, že má Shakira už 45 rokov a porodila dve deti, na pláži sa pochválila sexi vypracovaným telom a tvárou bez vrások.

Zatiaľ čo je pred kamerami neustále dokonale upravená, odlíčenú a v plavkách by ju na nových záberoch spoznali fanúšikovia len ťažko. Na pláži v prítomnosti svojich synov totiž pôsobila ako celkom obyčajná žena a nie spevácka diva. Ani pri týchto súkromných momentoch jej fotografi nedali pokoj a jej "porozchodové" fotografie v bikinách okamžite obleteli svet.

Speváčka sa pritom okrem rozchodu aktuálne pasuje aj s ďalším a omnoho väčším problémom. Shakira sa má v Španielsku postaviť pred súd. Odmietla totiž dohodu so španielskou prokuratúrou, ktorá ju viní z únikov na daniach vo výške 14,5 milióna eur. Prokuratúra obvinila 45-ročnú speváčku ešte v roku 2018, že nezaplatila španielskej vláde dane vo výške 14,5 milióna eur zo svojich príjmov z rokov 2012-14. V prípade, že bude uznaná za vinnú z daňových únikov, hrozí jej pokuta a potenciálne aj väzenie.