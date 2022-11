FOTO Shakira po rozchode s Piquém balí kufre: Deti bude vychovávať v TOMTO luxusnom sídle ×

Kolumbijská speváčka Shakira a jej expartner, španielsky futbalista Gerard Piqué, sa po rozchode dohodli na opatrovníctve svojich dvoch detí. Sexi kráska so zlomeným srdcom sa rozhodla opustiť Španielsko a deti chce vychovávať za oceánom. Podľa najnovších informácií by sa spolu so synmi mala presťahovať do luxusnej vily, ktorej cena sa odhaduje na 20 miliónov dolárov.