Tom Cruise a Nicole Kidman sa zosobášili v roku 1990. O päť rokov neskôr si adoptovali syna Connora a o tri roky neskôr dcéru Bellu. Po rozpade ich manželstva v roku 2001 sa o deti starala predovšetkým ich adoptívna matka Nicole. Ako čas plynul a obe deti dovŕšili 18 rokov, zo sveta médií sa stiahli a každý z nich si žije svoj vlastný život. Connor a Bella sú však aktívni na sociálnych sieťach, a tak fanúšikom neunikla ich veľká premena.

Z malého ustráchaného Connora, ako si ho pamätajú fanúšikovia, je dnes 26-ročný dospelák. Ako pubertiak sa snažil preraziť aj vo svete šoubiznisu a zahral si vedľajšie postavy vo filmoch Sedem životov (2008) a Útok na Spojené štáty (2012). Jeho veľká rola, ktorá by ho vystrelila do sveta šoubiznisu, však neprišla. To, čo robí dnes, známe nie je, avšak na sociálnu sieť Instagram pridáva fotografie najmä z cestovania a rybačky.

