Ako píše britský denník Daily Mail, z hercov sa počas nakrúcania stala nerozlučná dvojica. Tom nemal od rozchodu s Katie Holmes , s ktorou má dcéru Suri, žiadny vzťah a Hayley sa zas začiatkom tohto roku rozišla so svojím priateľom, ktorý pracuje ako lekár v Anglicku. A čo dopomohlo ich romániku? No predsa korona! „Lockdown, opatrenia, to všetko ich dalo dokopy. Po natáčaní nemohli nikam chodiť a na pľaci si museli dávať pozor, a keď práve nenakrúcali, museli mať nasadené ochranné rúško. Spojilo ich to, neustále boli spolu a starali sa jeden o druhého," povedal zdroj pre britský denník.

Hayley navštevovala Toma po nakrúcaní v jeho honosnej londýnskej vile, ktorú si počas filmovania prenajal. A čo sa tam dialo, asi všetci si vieme domyslieť. Slávneho herca však mnohí kritizujú za to, že sa nestará o svoju krásnu dcérku Suri, ktorú súd po rozvode zveril do opatery matky. Tom jej síce posiela kráľovské výživné, inak sa však o Suri nezaujíma.

Hollywoodsky herec Tom Cruise je už roky známy ako jeden z najvýznamnejších členov scientologickej sekty, čo malo byť dôvodom aj jeho rozchodu s Katie Holmes.