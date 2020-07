Nuž, to však ešte nestretli herca Toma Cruisa (58), ktorý takýmto pôsobivým ántré vyrazil miestnym hráčom dych. Keď stroj bezpečne pristál na ihrisku, slávny herec z neho ležérne vystúpil a akoby to bolo úplne bežné, prekračoval cestou spadnuté sánky golfistov a zamieril do tamojšieho klubu na obed. Cruise totiž v Londýne nakrúca siedmy a ôsmy diel populárnej špionážnej série Mission: Impossible. Nové dva filmy by mali mať premiéru v rokoch 2021 a 2022.

Tom Cruise pristál so svojím vrtuľníkom na golfovom ihrisku. Bol totiž hladný, tak si takýmto spôsobom zašiel na obed... Zdroj: Profimedia

