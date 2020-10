Z muža sa stala žena, ktorá si našla svojho princa! Jessica Alves pred niekoľkými mesiacmi vyhlásila, že si v budúcnosti plánuje nájsť partnera a založiť rodinu. Že by sa jej konečne splnil sen? Na najnovších fotografiách sa bozkávala na ulici s týmto mužom.

Nevie, ako zaujať? Jessica Alves, predtým známa ako živý Ken Rodrigo Alves, sa objavila v uliciach Milána. Spoločnosť jej robil jej plastický chirurg Giacomo Urtis, s ktorým si vykračovala ruka v ruke. Oblečený mala biely korzet, ktorý mala stiahnutý tak silno, že jej z neho vytekali umelé prsia. Na nohách mala obuté obľúbené ružové topánky na opätku.

VIDEO Živá Barbie Jessica si užíva deň fotenia na pláži: Pozrite na ten úzky pás!

Keď si už všetci mysleli, že už viac na seba upútať pozornosť nemôže, schmatla svojho plastického chirurga a začala sa s ním bozkávať. Podľa britského denníka Dailymail Jessica s Giacomom v minulosti randila, no v súčasnosti sú iba veľmi dobrí kamaráti. "Pred tromi rokmi sme spolu chodili, no zostali sme iba priatelia. Minulý rok sme spolu nahrali pieseň Plastic World, ktorá sa stala veľkým hitom v Taliansku a Španielsku. On jediný ma podporuje,"povedala vylepšená Jessica pre Dailymail.

"Do Milána sme odcestovali za priateľmi. Kráčal vedľa mňa a povedal mi, že som nádherná, potom mi dal pusu," vysvetlila ďalej Jessica.