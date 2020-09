Podľa informácii britského denníka Dailymail si Jessica nechala zvýrazniť bradu. "Pred tromi mesiacmi som išla do salónu v Essexe na mihalnice. Potom som však uvidela dievčatá, ako si nechávajú napichať pery botoxom a upraviť bradu. Zapáčilo sa mi to a tak som sa spýtala jednej pani, či by mi vedeli spraviť bradu tak, aby bola špicatejšia,"priznáva Jessica pre britský denník. Keď po niekoľkých týždňoch odletela späť do rodnej Brazílie, všimla si, že jej brada zmenila tvar.

VIDEO Živá Barbie Jessica si užíva deň fotenia na pláži: Pozrite na ten úzky pás!

"Dostala som infekciu, z brady mi začalo kvapkať a spravila sa mi v nej diera," priznáva. Jessica si však okrem brady nechala spraviť aj výplne nôh a chodidiel. Aby toho nebolo málo, infekciu dostala aj do nôh, následkom čoho jej opuchli a musela nosiť topánky o tri čísla väčšie. Jessica sa potom obrátila na plastických chirurgov v Londýne, ktorí jej však s problémom pomôcť nedokázali. "Nepomohli mi ani v Londýne, ani v Turecku. Doktori mi tvrdili, že nevedia, čo majú spraviť s mojou dierou v brade a tiež s opuchnutými chodidlami,"hovorí Jessica.

Na celej situácii ju najviac trápi to, čo si myslia ľudia. "Po tomto si môžu myslieť, že som na plastických operáciách závislá. Lenže tak to nie je. Tieto operácie som podstúpila zo zdravotných dôvodov a taktiež ma ešte čaká zmena pohlavia. Ľudia by sa mali poučiť z mojich chýb,"odkazuje svojim fanúšikom. Podľa britského denníka už Jessica minula od začiatku tohto roka na operácie vyše 600-tisíc libier.