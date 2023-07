FOTO Krásna vnučka legendárneho Belmonda: Neuveríte, ako sa podobá na svojho slávneho deda ×

Ikonický herec Jean-Paul Belmondo († 88) síce už nie je medzi nami, no z najnovšej správy by sa náramne tešil. Jeho vnučka, krásna Annabelle Belmondo (35), sa totiž čoskoro stane mamou. O radostnú správu sa podelila na sociálnej sieti a okrem neskutočnej podoby so slávnym dedkom ukázala aj rastúce bruško.