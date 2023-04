Mexická herečka Leticia Calderón sa venuje herectvu stále. Hoci jej životnou rolou bola bezpodmienečne Esmeralda, vášeň pre divadlo ju neopustila. Najnovšie však na svojom Instagrame svojim fanúšikom poslala srdcervúci odkaz.

Vo svojom súkromnom živote herečka túžila po vlastnej rodinke najviac zo všetkého. Sen sa jej síce splnil, no nebolo to zrovna najjednoduchšie. To, že má jej syn Luciano (19) Downov syndróm zistila až po pôrode, keď jej lekári oznámili, že dieťatku ide o život. Bol to veľký šok, pretože o tomto syndróme dovtedy vôbec nič nevedela „Keď ma po pôrode lekári informovali o synovom zdraví, povedali mi: „Zdá sa, že máme problém, dieťa má šelest na srdci a bojuje o život.“ Potom mi povedali, že majú veľké podozrenie, že má Downov syndróm,“ uvádza herečka.

Krásna Leticia v láske príliš veľa šťastia nemala. Za sebou má už dva rozvody a jej druhým mužom bol advokát Juan Collado, s ktorým sa však v roku 2010 rozviedla. Ako však sama uvádza, z tohto obdobia má dvoch synov, ktorých miluje nadovšetko a sú jej šťastím.

Ako však býva zvykom, veľká sláva a bohatstvo ešte nezaručujú aj šťastný život. Po roku 2000 sa Leticia z verejného života stiahla z osobných dôvodov. Zdroj: Instagram/@letycalderon79

To, že Luciano má Downov syndróm nie je žiadnym tajomstvom. Na svojom Instagrame pravidelne publikuje aj veci zo súkromia a svojho syna ospevuje nadovšetko. Už z fotografií je jasné, že majú naozaj milujúci vzťah.

