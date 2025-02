Ramona Keszeghová Redaktorka

Ich fanúšikovia ostali vo veľkom šoku. Víťazný pár tretej série Love Islandu Majka a Chris od konca šou pôsobili, že sa doslova našli a dotiahnu to až pred oltár. O to prekvapivejšie bolo, keď blondínka presne na Valentína zverejnila fotku so slovami, že rozprávke je koniec...