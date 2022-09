Premisu osamelého hrdinu bojujúceho proti skorumpovaným policajtom a zločincom v podstate o desať rokov neskôr zopakoval aj Odpadlík (1992) s Lorenzom Lamasom, no tomuto seriálu chýbala jedna dôležitá rekvizita - hovoriace auto!

David Hasselhoff ako Michael Knight Zdroj: David Hasselhoff/Facebook

Bol to práve K.I.T.T., umelá inteligencia vo vnútri štýlového čierneho športiaka, kto katapultoval Knight Ridera na výslnie. Hoci automobilka, ktorá Pontiacy vyrábala, pôvodne so spoluprácou váhala, nakoniec sa im to vyplatilo. Vďaka tejto sci-fi detektívke sa z Firebirdu Trans Am stalo ikonické vozidlo, ktoré parkuje v rovnakej garáži slávy ako napríklad DeLorean z Návratu do budúcnosti (1985).

Prvý diel uviedla televízia NBC 26. septembra 1982, dnes teda uplynulo presne 40 rokov od premiéry. Hasselhoff mal pôvodne stvárniť postavu protaginistu, ktorý toho veľa nenahovoril, a väčšinu dialógov a monológov malo mať práve hovorice auto, informoval portál TV Insider.

Napísanie seriálu dostal na starosti jeho neskorší spolutvorca Glen A. Larson, ktorý bol presvedčený o tom, že táto šou sa nesmie brať príliš vážne, inak by pôsobila stupídne. Inšpiráciou pre superpočítač menom K.I.T.T. bol HAL 9000 zo sci-fi 2001: A Space Odyssey Stanleyho Kubricka. a Arthura C. Clarkea. Na rozdiel od HALa bol však naprogramovaný tak, aby život chránil, a nie ho bral.

Finálny dizajn auta nakoniec vytvoril John Schinella, ktorý stojí aj za svetoznámym oscilujúcim červeným svetlom na prednej časti Firebirdu. Fanúšikom seriálu Battlerstar Galactica okamžite docvaklo, odkiaľ bral zase inšpiráciu on. Nebola to náhodou - pôvodnú verziu tohto kultového sci-fi vytvoril v roku 1978, teda štyri pred Knight Riderom, práve už spomínaný Glen A. Larson.

Premena obyčajného Pontiaca na "Kitta" stála 18-tisíc dolárov a pracovala na nej rovnaká firma, ktorá stála aj za Batmobilom. Všetky tie hi-tech displeje a ovládanie, ktoré môžete vidieť v kokpite auta, je zase prácou výrobcu hračiek Michaela Scheffea.

Pontiac Trans Am zo seriálu „Knight Rider“. Zdroj: Auto BILD

Varianty auta sa tiež líšili podľa toho, na čo boli určené; napríklad Kitt, ktorý mal skákať vo veľkej výške, bol vyrobený zo skelnej vaty a po dopade sa rozpadol. V scénach, kde auto akože jazdilo samé (vymoženosť, ktorá je dnes pri drahších autách už bežná), zase musel na sedadle spolujazdca "na tajňáša" sedieť kaskadér, ktorý mal pred sebou skutočný volant, zatiaľ čo ten na strane vodiča bol falošný.

Zaujímavosti o Knight Riderovi: • David Hasselhoff a William Daniels (K.I.T.T.) sa stretli na večierku až pol roka po začatí nakrúcania. Dovtedy sa osobne nestretli ani raz. • Keďže Hasselhoff meria 1,93 m, v kontrakte mal zapísanú minimálnu výšku, akú musí mať jeho seriálová milenka, aby sa nad ňou príliš netýčil. • Z pôvodnej flotily 23 čiernych áut značky Pontiac (model Firebird Trans Am), ktoré používali pri nakrúcaní, existuje už len päť. Zvyšok musela spoločnosť Universal Studios podľa dohody s automobilkou General Motors zrušiť. • Hasselhoffova vtedajšia manželka s ním účinkovala v troch dieloch. Po rozvode sa vydala za herca menom Michael Knight. •

Minulý rok Hasselhoff za 325-tisíc dolárov predal pojazdnú repliku auta K.I.T.T., ktorú sám využíval. Novému majiteľovi ju dokonca osobne priviezol.

David Hasselhoffsa zbavil ikonického čierneho Pontiacu KITT zo seriálu Knight Rider. Zdroj: Getty Images

