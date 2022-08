Brutálne PREMENY hrdinov Nekonečného príbehu: Atreja by ste potme na ulici stretnúť nechceli! ×

Nie vždy dokážu detské hviezdy preniesť svoju slávu do dospelosti - ba skôr platí, že ich žiara vyhasne už po prvom akné. Presne taký bol aj osud trojice hercov z kultového Nekonečného príbehu z roku 1984, ktorí pred niekoľkými dňami verejne oplakali smrť režiséra Wolfganga Petersena. Práve on ich totiž obsadil do životných úloh detskej cisárovnej, Atreja a Bastiena a aj vďaka nemu sa z nich stala senzácia, ktorá pretrváva dodnes.