Fanatička plastickej chirurgie, Andrea (25), bola pred zákrokmi prirodzene krásna žena, no to jej očividne nestačilo. Mladá Bulharka pravdepodobne vytvorila rekord v obrovskom počte injekcií kyseliny hyalurónovej napichaných do pier, píše britský denník The Sun.

Andrea (25) bola pred zákrokmi prirodzene nádherná žena. Zdroj: Profimedia

Od roku 2018 je niekdajšia študentka filozofie po viac ako 43 zákrokoch prakticky nerozpoznateľná. Okrem zväčšovania pier podstúpila viacero operácií pŕs, čeluste a brady. V rodnej krajine už navštívila takmer všetky estetické kliniky a dala si aplikovať skoro všetky existujúce druhy výplní pier.

Po viac ako 43 zákrokoch je prakticky nerozpoznateľná. Zdroj: Profimedia

Influencerka je posadnutá všetkým umelým a hovorí: "Nemám rada nudné a obyčajné tvary, som fanúšičkou excentrických krások." Presnú sumu za zákroky nepozná, pohybuje sa však v tisícoch eur.

Keďže Andrea plánuje ďalšie zákroky, ktoré stoja veľa peňazí, vymyslela si vraj dokonalý plán, ako svoje skrášľovanie zafinancovať. Vyhlásila totiž výzvu, že pobozká pod imelom toho šťastlivca, ktorý za bozk s ňou zaplatí najvyššiu sumu.

Medzi Andreinými sledujúcimi na sociálnych sieťach je možné nájsť dve skupiny ľudí. Jedna z nich modelku obdivuje za to, že napriek odsudzovaniu zo strany verejnosti skutočne robí to, čo chce. Tá druhá si z nej potom robí žarty a jej obriu pusu prirovnáva k zadku orangutana.

Okrem zväčšovania pier podstúpila viacero operácií pŕs, čeluste a brady. Zdroj: Profimedia

„Sú ľudia, ktorí ma majú radi s veľkými perami a sú ľudia, ktorí ma majú radi s menšími perami, ale to pre mňa nie je dôležité, pretože pre mňa je dôležité to, ako sa mi páčia. Názory ostatných sú irelevantné,” uviedla Ivanova. „Mám odlišný názor a myslím si, že ľudia by si mali mať možnosť slobodne zvoliť, čo sa im páči. Pre mňa neexistuje žiadny limit.“

