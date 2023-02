Kate Middleton má už síce po 40-tke, no jej vzhľad o tom vôbec nevypovedá. Keďže jej kroky sleduje celý svet, je si vedomá toho, že musí za každých okolností vyzerať dobre. Nielenže má vynikajúci cit pre módu, dokonalú postavu, ale tiež mladistvo pôsobiacu pokožku. Objavila britská princezná tajomstvo večnej mladosti? V článku vám prezradíme triky, ktoré stoja za dokonalosťou budúcej britskej kráľovnej.

Má tri deti, pleť čistú ako porcelán a postavu krehkej slečny. Čo robí budúca kráľovná pre to, aby vyzerala tak úžasne? Denník The Sun sa rozprával s odborníkmi, ktorí zanalyzovali tajomstvá jej úžasného štýlu, závideniahodnej postavy a mladistvého vzhľadu.

Menej je niekedy viac

Kate (40) je stelesnením prirodzenej ženskej krásy, či už s mejkapom alebo bez neho. Za jej krásou nestoja žiadne luxusné séra, prípravky ani plastické operácie. Tajomstvo manželky princa Williama tkvie v jednoduchých a obyčajných veciach. S líčením to nikdy nepreháňa, stačí jej mejkap, maskara, jemný rúž a môže ísť do sveta.

Menej je niekedy viac. Zdroj: Getty Images

Experti si všimli, že po 30-tke začala experimentovať s mejkupom. So šminkami to ale nepreháňa a obľubuje čisté líčenie. Kate nedá dopustiť ani na presné, tenké, čierne očné linky na hornom i spodnom viečku. Dôležité je uvedomiť si, čo je na vás krásne a následne to zvýraznite. Vždy má výrazné oči alebo pery, nikdy nie oboje naraz a jej obočie vyzerá prirodzene.

