Brad Pitt si počas svojej dlhoročnej kariéry užil už niekoľko erotických scén, pričom tá najslávnejšia bola s jeho bývalou manželkou Angelinou Jolie v akčnom filme Pán a pani Smithovci, píše britský denník The Daily Mail.

Nech je jeho posteľná scéna s bývalou ženou akokoľvek vášnivá, určite však nie je jeho najobľúbenejšia. Herec v najnovšom rozhovore pre Magazín W prezradil, že natáčanie sexuálnej scény si užil v seriáli Dallas so svojou hereckou kolegyňou Shalane McCall (50), ktorá mala v tej dobe len 15 rokov!

"Bolo by to v seriáli Dallas. Musel som sa vyváľať v sene v stodole. Nemyslím si, že som mal nejakú hlášku. Len som sa tam váľal a robil srandičky," prezradil herec, ktorý sa v seriáli objavil ako 24-ročný. Očividne si to musel so Shalene riadne užiť, keďže takéto scény medzi nimi vyvolali poriadnu vášeň. Aj keď bola Shalane takticky ešte dieťaťom, ani to nebránilo Bradovi, aby s ňou začal randiť.

Herec Brad Pitt je celý život spájaný s tými najkrajšími ženami sveta. Zdroj: Chris Pizzello

Hrdo sa spolu ukazovali na verejnosti a nechávali sa nafotiť aj do magazínov. Napätie medzi nimi sa dalo krájať aj na spoločnom propagačnom fotení pre seriál - bola to láska ako hrom. Mnohí vtedy predpovedali, že práve toto je pár, ktorý by o pár rokov mohol ovládnuť šoubiznisový svet. Ich predpovede sa však mýlili, dvojica spolu sotva vydržala jeden rok.

Brad Pitt si počas svojej dlhoročnej kariéry užil už niekoľko erotických scén. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cgrge8mMd0K/

Zdá sa však, že Shalane našla šťastie v náručí iného muža - ani nie rok po randení s Bradom sa totiž vydala za muzikanta Trenta Valldaresa, s ktorým je do dnešného dňa.

