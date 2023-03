Matka Aarona Cartera († 34) zverejnila OHAVNÉ FOTO z kúpeľne, kde ho našli MŔTVEHO: Bol ZABITÝ? ×

Len pred pár mesiacmi otriasla svetom šoubiznisu správa o smrti speváka Aarona Cartera († 34). Mladého umelca našli bez známok života v jeho dome vo vani. Brat hviezdneho speváka skupiny Backstreet Boys - Nicka Cartera (41) bojoval v posledných rokoch so závislosťou d drog a trpel psychickými problémami. Aaronova matka Jane sa však so smrťou svojho syna nezmierila a vyšetrovanie preberá do vlastných rúk. Tvrdí, že Aaronova smrť nebola žiadna náhoda, a preto sa rozhodla zverejniť sériu fotografií z kúpeľne, kde jej syn našli bez známok života.