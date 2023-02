V marci 2022 hercova rodina oznámila, že sa kvôli ochoreniu mozgu, afázii, rozhodol odísť do hereckého dôchodku. Táto kognitívna porucha ovplyvňuje schopnosť človeka komunikovať a často vzniká u osôb, ktoré utrpeli mŕtvicu. Bruce si nezvládal zapamätať texty, nedokázal byť ani dlho na pľaci.

Hercova manželka na sociálnej sieti oznámila smutnú správu. Zdroj: Instagram/@emmahemingwillis

No jeho choroba prešla do ďalšieho štádia, informuje britský denník The Daily Mail. Diagnóza afázie sa rozšírila na frontotemporálnu demenciu, známu ako FTD, oznámila vo štvrtok jeho rodina. Frontotemporálna demencia je nezvyčajný typ demencie, ktorý spôsobuje problémy so správaním a rečou.