FOTO Dcéra Cruisa rastie ako z vody: Z najsmutnejšieho dieťatka Hollwoodu je dnes veľká SLEČNA!

Dcéru Toma Cruisa a Katie Holmes označovali v minulosti ako „najsmutnejšie dieťa Hollywoodu". Nie že by sa malá Suri mala pri slávnych rodičoch zle, no všade, kde sa prominentná rodinka objavila, sa malá Suri tvárila pochmúrne, neusmievala sa a skrývala sa v náručí Toma alebo Katie Holmes. Teraz je však všetko inak a Suri si v uliciach New Yorku vystačí aj úplne sama.