Isabella Cruise (27) aj s bratom Connorom (25) zo slávy svojich rodičov neťažia. Isabella žije v Londýne a venuje sa móde a maľovaniu. Na sociálnu sieť Instagram pridáva väčšinou fotografie svojich obrazov a taktiež vyrába vlastné tričká s originálnou potlačou. Napriek tomu, že samu seba na sociálnej sieti neprezentuje, naposledy sa so svojimi fanúšikmi podelila aj o vlastnú fotografiu. Na zábere má na hlave tmavú čiapku a pózuje pred zrkadlom.

Na rozdiel od jej nevlastnej sestry Suri, Isabella nie je ani v hľadáčiku médií či otravných paparacov. Hoci sa zdá, že žije rozličný život ako jej rodičia, pre austrálsky magazín potvrdila, že sú stále v kontakte. „Samozrejme, že sa s nimi rozprávam, sú to predsa moji rodičia,"povedala. O niečo viac ako so svojím otcom si je však bližšia so svojou slávnou matkou. „Mám rada svoju mamu, je skvelá. S mojou rodinou sme si veľmi blízki, so všetkými jej členmi," povedala pre New Idea Magazine.